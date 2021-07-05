Стрімінговий веб-сайт запропонував Барселоні 10 млн для збереження Ліонеля Мессі в обмін на співпрацю.

Компанія стурбована можливим відходом легенди, тому пропонує 10 млн доларів в обмін на співпрацю з клубом. Веб-сайт для дорослих хоче стати офіційним стримінговим партнером Барси, повідомляє Daily Star.

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Ліонель Мессі є вільним агентом після того, як 30 червня у нього завершився контракт з "блаугранас". ПСЖ зробив 34-річному нападнику щедру пропозицію щодо угоди, однак він продовжує перемовини з каталонцями. Обидві сторони шукають варіанти для поновлення співпраці – у Барселони наразі немає грошей, а Лео у свої 34 сподівається отримати останній великий контракт.

Нагадаємо, у сезоні 2020/21 Мессі провів 35 матчів в чемпіонаті Іспанії, забив 30 голів і віддав 9 результативних передач.

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