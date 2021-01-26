Лідер каталонців Ліонель Мессі знову в строю. Нападник може вийти на поле в поєдинку 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти Райо Вальєкано.

Вже завтра, 27 січня, Барселона в рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії на виїзді зустрінеться з Райо Вальєкано.

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Напередодні зустрічі Рональд Куман оголосив список футболістів, які готуватимуться до матчу. Серед хороших новин – повернення до заявки Ліонеля Мессі, який пропустив дві гри через дискваліфікацію. Вимушений відпочинок пішов на користь аргентинцю, якому вдалось за цей час відновитись після розтягнення підколінного м'яза лівої ноги, повідомляє видання AS.

Серед втрат – Сержиньйо Дест. Американський захисник протягом кількох тижнів відчував певний дискомфорт у м'язах правої ноги, що заважало йому грати в останніх двох матчах. Також не потрапив у заявку Серхі Роберто. Півзахисник після травми вже працював у загальній групі. однак лікарі вирішили, що йому ще рано виходити на поле.

Нагадаємо, підопічні Кумана в 1/16 фіналу Кубка Іспанії не без труднощів здолали нижчолігову Корнелью. Основний час завершився безгольовою нічиєю і лише в екстра-таймах голи Дембеле та Брейтвейта дозволили каталонцям пробитися у наступний раунд турніру.

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