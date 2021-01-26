Уже завтра, 27 января, Барселона в рамках 1/8 финала Кубка Испании на выезде встретится с Райо Вальекано.

Барселона нашла альтернативу Альбе, который уже уступает будущему конкуренту в сборной Испании

Накануне встречи Рональд Куман объявил список футболистов, которые будут готовиться к матчу. Среди хороших новостей – возвращение в заявку Лионеля Месси, который пропустил две игры из-за дисквалификации. Вынужденный отдых пошел на пользу аргентинцу, которому удалось за это время восстановиться после растяжения подколенной мышцы левой ноги, сообщает издание AS.

Среди потерь – Сержиньо Дест. Американский защитник в течение нескольких недель чувствовал определенный дискомфорт в мышцах правой ноги, что мешало ему играть в последних двух матчах. Также не попал в заявку Серхи Роберто. Полузащитник после травмы уже работал в общей группе, однако врачи решили, что ему еще рано выходить на поле.

Напомним, подопечные Кумана в 1/16 финала Кубка Испании не без труда одолели Корнелью. Основное время завершилось безголевой ничьей и лишь в экстра-таймах голы Дембеле и Брейтуэйта позволили каталонцам пробиться в следующий раунд турнира.

Барселона драматично прошла Корнелью в Кубке Испании, не забив два пенальти за матч