Каталонська Барселона розпочала пошуки лівого захисника, щоб скласти конкуренцію Жорді Альбі.

Альба вважає себе одним з найненависніших гравців світу

У клубі не надто задоволені результатами, які демонструє Фірпо Хуніор, тож одним з найбажаніших гравців у таборі "блаугранас" є оборонець Валенсії Хосе Гайя, повідомляє видання Mundo Deportivo. "Кажани" вже озвучили суму, за які готові відпустити свого гравця – 15 млн євро. Цікавості такому трансферу додає і той факт, що саме Гайя витіснив Альбу з основи збірної Іспанії, склавши каталонцю серйозну конкуренцію в команді Луїса Енріке.

Однак, перед тим, як спробувати підписати Гайю, Барселоні все ж доведеться спровадити з клубу Фірпо, за якого влітку 2019 року виклали Бетісу 18 млн євро. Кілька команд з Серії А вже окреслили своє зацікавлення Хуніором, проте поки-що не зробили жодної офіційної пропозиції.

Нагадаємо, Гайя – вихованець Валенсії. За головну команду дебютував у 2014 році. У поточному сезоні провів за "кажанів" 18 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 4 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця у 35 млн євро.

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