Кубок Іспанії, 1/16 фіналу

Корнелья – Барселона – 0:2

Голи: Дембеле, 92, Брейтвейт, 120+1

Незабиті пенальті: П'яніч, 39, Дембеле, 80

Барселона лише кілька днів тому програла у фіналі Суперкубка розпочинала свій шлях у Кубку Іспанії проти команди із третього дивізіону. Однак недооцінювати Корнелью ніяк не можна. На попередній стадії турніру вона сенсаційно прибила мадридський Атлетіко.

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Рональд Куман прогнозовано вдався до ротації, давши можливість проявити себе низці молодих футболістів. Водночас на полі з'явилися Грізманн, Лангле та П'яніч. Барса звично володіла ініціативою і вже на 15-й хвилині могла претендувати на пенальті. М'яч влучив у руку захиснику господарів, але арбітр епізод проігнорував, а система VAR на звітному матчі не працювала.

Невдовзі сама Корнелья вимагала призначити 11-метровий. Рефері зафіксував порушення в нападі. Класний момент створили "синьо-гранатові" на 32-й хвилині. П'яніч подав з кутового, а Трінкау стріляв у дотик з лінії штрафного. Удар не без проблем заблокували. Найкращий шанс відкрити рахунок був у все того ж П'яніча. Араухо заробив пенальті, але боснієць не зумів переграти голкіпера.

Відразу по перерві Куман кинув у бій ще одну зірку – Усмана Дембеле. Сказати, що це щось кардинально змінило, не можна. Барсі не вдавалося "закрити" суперника на його половині поля. Ба більше, Корнелья сама високо пресингувала більш статусного опонента. Можливо, причиною був штучний газон, але подекуди господарі виглядали навіть гостріше.

На 79-й хвилині Барселона отримала право ще раз виконати пенальті. Постарався Лангле, якому завдали удар в голову. Цього разу до м'яча підійшов Дембеле. Француз пробив по центру, а Хуан Рамірес не став вгадувати, залишився на позиції і знову врятував свою команду. Це вперше за всю історію, коли воротар відбив два пенальті за один матч проти Барселони.

Вирішити все в основний час міг Бускетс, але після його удару з лінії штрафного кіпер господарів перевів м'яч у поперечину. Однак до овертайму справа таки дійшла. І вже на його початку "синьо-гранатові" забили. Дембеле вистрілив з-за меж штрафного, і м'яч від рук Хуана Раміреса залетів у сітку.

Корнелья відчайдушно намагалася врятуватися, але варто визнати, що Барса була ближчою до другого забитого. До того ж останні хвилини господарі проводили у меншості. Естеллес сфолив на Араухо і побачив перед собою другу жовту. Вже у компенсований до овертайму час Брейтвейт поставив переможну крапку. 2:0 на користь Барселони.

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