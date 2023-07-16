Інтер Маямі нещодавно оголосив про трансфер аргентинця. Ліонель Мессі вже прибув до Флориди, де буде проживати разом зі своєю сім'єю. Однак в аргентинця не все поки добре з адаптацією до життя в США.

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Ліонель Мессі ледь не став винуватцем аварії. Його автомобіль проігнорував червоний колір, який горів на світлофорі, та виїхав на смугу зустрічного руху. На щастя, інші автомобілі були напоготові та вчасно пригальмували, щоб уникнути жахливої аварії. Невідомо, чи керував автомобілем сам капітан збірної Аргентини. Слід зазначити, що Мессі супроводжувала місцева поліція.

Нагадаємо, що дебют володаря семи "Золотих м'ячів" за Інтер Маямі запланований на 21 липня. Мессі може зіграти в Кубку ліги проти мексиканського Крус Асулем.

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