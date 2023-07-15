У своїх соцмережах американський клуб оголосив про трансфер володаря семи "Золотих м'ячів". Ліонель Мессі підписав контракт з Інтер Маямі на правах вільного агента після того, як покинув ПСЖ.

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Раніше повідомлялось, що аргентинська зірка отримає рекордний контракт в історії МЛС. Зарплатня Мессі складатиме близько 60 мільйонів євро на рік. А також він матиме відсоток від контракту з Apple, який дуже допоміг завершити угоду і є офіційним транслятором МЛС.

Дебют 36-річного Ліонеля Мессі має відбутися 21 липня. Нагадаємо, що за Інтер Маямі виступає український захисник Сергій Кривцов. Мессі буде грати під керівництвом Херардо Мартіно, з яким працював в Барселоні та збірній Аргентині.

Інтер Маямі наразі посідає останню сходинку у турнірній таблиці Східної конференції з 18 балами.

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