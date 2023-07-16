Интер Майами недавно объявил о трансфере аргентинца. Лионель Месси уже прибыл во Флориду, где будет проживать вместе со своей семьей. Однако у аргентинца не все пока хорошо с адаптацией к жизни в США.

Интер Майами представил Месси – аргентинец получил рекордный контракт

Лионель Месси чуть не стал виновником аварии. Его автомобиль проигнорировал красный цвет, горевший на светофоре, и выехал на полосу встречного движения. К счастью, другие автомобили были начеку и вовремя притормозили, чтобы избежать ужасной аварии. Неизвестно, управлял ли автомобилем сам капитан сборной Аргентины. Следует отметить, что Месси сопровождала местная полиция.

Напомним, что дебют обладателя семи "Золотых мячей" за Интер Майами запланирован на 21 июля. Месси может сыграть в Кубке лиги против мексиканского Круса Асуля.

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