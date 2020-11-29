Форвард Барселони Антуан Грізманн красномовно відповів критикам у поєдинку з Осасуною.

Француз на 42 хвилині подвоїв перевагу "блаугранас" одним з найкрасивіших голів сезону.

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Гравець Осасуни необачно скинув м'яч поблизу карного майданчика, де вже чатував Грізманн. Чемпіон світу з льоту ідеально спіймав круглого і ледь не розірвав сітку за спиною Еррери.

Додамо, що для Грізманна цей гол став четвертим у 11 поєдинках поточного сезону.

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