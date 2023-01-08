Камерунський форвард Венсан Абубакар, який опинився зайвим у команді після приходу Кріштіану Роналду, врізав правду-матку.

"Я завжди думав, що Мессі кращий за Роналду.

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А після тренування з Кріштіану зрозумів, що мав рацію", – цитує Абубакара Mundo Deportivo.

Нагадаємо, через ліміт на легіонерів Аль-Наср вирішив попрощатись з камерунцем, аби зареєструвати португальця.

Абубакар став гравцем клубу з Саудівської Аравії влітку 2021 року, перейшовши у статусі вільного агента з Бешикташа – його контракт був розрахований до літа 2024 року. Про свій інтерес до Венсана вже заявили Фенербахче та Манчестер Юнайтед.

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