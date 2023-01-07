Роналду зареєстрували в аравійський першості – Кріштіану витіснив зіркового форварда
12:00 - Читать на русском
Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду завершив останні формальності для дебюту за новий клуб.
Роналду вже зареєстрований в чемпіонаті Саудівської Аравії та має пропустити ще один поєдинок, поділився журналіст Руді Галетті.
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Водночас Аль-Наср відпустить Венсана Абубакара через ліміт на легіонерів. На камерунця претендують Фенербахче та Манчестер Юнайтед.
До слова, Аль-Наср в першому поєдинку після приходу Роналду здобув перемогу, обігравши Аль-Таі з рахунком 2:0.
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