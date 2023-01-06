Роналду лише спостерігав – Аль-Наср переміг з асистом голкіпера на жахливому полі
Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду поки не може дебютувати за свою нову команду.
Саудівська Аравія, 12 тур
Аль-Наср – Аль-Таі – 2:0
Голи: Таліска, 42, 47
Португалець побував на матчі в статусі гравця Аль-Насра, але поки не може грати через дискваліфікацію, яку отримав ще в АПЛ. Перед сьогоднішньою грою португалець лиш люб'язно поспілкувався з тренерським штабом суперника – Аль-Таі очолює португалець Пепа.
Безпосередньо у грі був інший герой. За відсутності ще й Абубакара в центрі нападу вийшов Таліска і записав у свій актив дубль. Другий гол він забив після асисту Давіда Оспіни. Голкіпер вирізав розкішну передачу на нападника з меж власного штрафного.
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Відзначимо, що грати довелося на жахливому газоні. Матч взагалі мав відбутися 5 січня, але через складні погодні умови його перенесли. Власне, наслідки негоди ми й могли спостерігати.