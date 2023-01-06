Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду поки не може дебютувати за свою нову команду.

Саудівська Аравія, 12 тур

Аль-Наср – Аль-Таі – 2:0

Голи: Таліска, 42, 47

Португалець побував на матчі в статусі гравця Аль-Насра, але поки не може грати через дискваліфікацію, яку отримав ще в АПЛ. Перед сьогоднішньою грою португалець лиш люб'язно поспілкувався з тренерським штабом суперника – Аль-Таі очолює португалець Пепа.

Ronaldo e a equipa técnica de Pepa estiveram à conversa antes do jogo.



Não há nada como um encontro de portugueses fora do país pic.twitter.com/0h7gwbFSSh — B24 (@B24PT) January 6, 2023

Безпосередньо у грі був інший герой. За відсутності ще й Абубакара в центрі нападу вийшов Таліска і записав у свій актив дубль. Другий гол він забив після асисту Давіда Оспіни. Голкіпер вирізав розкішну передачу на нападника з меж власного штрафного.

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Відзначимо, що грати довелося на жахливому газоні. Матч взагалі мав відбутися 5 січня, але через складні погодні умови його перенесли. Власне, наслідки негоди ми й могли спостерігати.