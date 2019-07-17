Мессі кардинально змінив імідж на островах, а фанати Барселони помітили хороший знак

Мессі з Антонеллою на Карибах

Нападник Барселони Ліонель Мессі відновлюється після виснажливого сезону на сонячних пляжах Атлантичного океану.

32-річний форвард, який обрав для відпустки райські Кариби, повністю позбувся власної бороди.

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Цікаво, що фанати Барселони позитивно відреагували на раптову зміну іміджу аргентинського генія, адже з поголеним Мессі каталонський клуб востаннє вигравав Лігу чемпіонів у 2015 році.

5-разовий володар "Золотого м'яча", який дістався зі збірною Аргентини до півфіналу Копа Амеріка, приєднається до Барселони на початку серпня.

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