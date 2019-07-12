Мессі з сім'єю відпочиває на Карибах – дружина форварда опублікувала сонячні фото

Ліонель Мессі та Антонелла Рокуццо / Фото з соцмереж

Аргентинський форвард Барселони Ліонель Мессі старається забути фіаско своєї національної команди на Копа Амеріка відпочиваючи на Карибах

Збірна Аргентини вилетіла з Копа Амеріка-2019 на стадії півфіналу, поступившись Бразилії (0:2). Ця гірка поразка не вплинула на плани лідера "альбіселесте" Ліонеля Мессі відпочити перед новим сезоном.

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Для цього зірковий форвард полетів разом із сім'єю на Карибські острови.

Антонелла Рокуццо, дружина форварда Барси, поділилась в Instagram чарівними фото з відпочинку.