Месси кардинально сменил имидж на островах, а фанаты Барселоны заметили хороший знак

Месси с Антонеллой на Карибах

Нападающий Барселоны Лионель Месси восстанавливается после изнурительного сезона на солнечных пляжах Атлантического океана.

32-летний форвард, который выбрал для отпуска райские Карибы, полностью лишился своей бороды.

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Интересно, что фанаты Барселоны положительно отреагировали на внезапное изменение имиджа аргентинского гения, ведь с побритым Месси каталонский клуб в последний раз выигрывал Лигу чемпионов в 2015 году.

5-кратный обладатель "Золотого мяча", который добрался со сборной Аргентины в полуфинал Копа Америка, присоединится к Барселоне в начале августа.

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