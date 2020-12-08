"Про Роналду я можу сказати лише хороше. Як про людину і перш за все як про спортсмена. Кріштіану завжди ретельно готується і уважно ставиться до всіх деталей.

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Мессі – інопланетянин. Кожен раз, коли мені доводилося грати проти нього, було неймовірно складно. Зупинити Мессі практично неможливо. Тепер, коли ми в одній команді, я переконуюся в тому, що Ліонель – феномен. Кожен раз, коли він володіє м'ячем, щось відбувається – або гол, або результативна передача, або неймовірний пас. Він геній", – цитує П'яніча видання Mundo Deportivo.

Нагадаємо, вже сьогодні, 8 грудня, о 22:00 відбудеться поєдинок останнього туру Ліги чемпіонів між колишньою та теперішньою командами П'яніча – Барселоною та Ювентусом. Перша зустріч команд завершилася перемогою каталонського клубу з рахунком 2:0. Обидва колективи вже забезпечили собі вихід в плей-офф Ліги чемпіонів – Барселона, набравши 15 очок в 5 матчах, посідає у турнірній таблиці групи G першу сходинку, Ювентус з 12-ма пунктами – йде другим.

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