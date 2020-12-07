Півзахисник Барселони Міралем П'яніч зізнався, що йому не подобається ситуація, в якій він опинився у каталонському клубі.

"Якщо чесно, я не розумію, чому склалася така ситуація. Зрозуміло, що я хочу грати набагато частіше і більше.

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Я знаю, що можу зробити великий внесок, і коли тренер давав мені можливість грати, я завжди робив це добре", – цитує Пьяніча видання La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, 30-річний боснієць перейшов у Барселону з Ювентуса у вересні 2020 року за 60 млн євро. У поточному сезоні він взяв участь лише в 11 матчах – тільки в шести випадках він виходив у стартовому складі.

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