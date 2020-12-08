"О Роналду я могу сказать только хорошее. Как о человеке и прежде всего как о спортсмене. Криштиану всегда тщательно готовится и внимательно относится ко всем деталям.

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Месси – инопланетянин. Каждый раз, когда мне приходилось играть против него, было невероятно сложно. Остановить Месси практически невозможно. Теперь, когда мы в одной команде, я убеждаюсь в том, что Лионель – феномен. Каждый раз, когда он владеет мячом, что-то происходит – или гол, или результативная передача, или невероятный пас. Он гений", – цитирует Пьянича издание Mundo Deportivo.

Напомним, уже сегодня, 8 декабря, в 22:00 состоится поединок последнего тура Лиги чемпионов между прежней и нынешней командами Пьянича – Барселоной и Ювентусом. Первая встреча команд завершилась победой каталонского клуба со счетом 2:0. Оба коллектива уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов – Барселона, набрав 15 очков в 5 матчах, занимает в турнирной таблице группы G первое место, Ювентус с 12-ю пунктами – идет вторым.

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