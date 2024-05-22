Роман Яремчук має шанс відкрити для себе новий чемпіонат у Європі.

Трабзонспор активно продовжує переговори з Брюгге щодо 28-річного форварда збірної України, стверджує Fanatik.

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7-разові чемпіони Туреччини хотіли зберегти Пола Онуачу, однак Саутгемптон задер надто велику ціну викупу. "Бордово-сині" сформували список альтернатив – Вегхорст, Петковіч, Іхеаначо та Яремчук. Зараз фаворитом виступає саме українець, хоча між Трабзонспором та Брюгге ще існує певна різниця в сумі компенсації.

Нагадаємо, нинішній сезон Яремчук дограє на правах оренди за Валенсію. 4 голів у 29 матчах не вистачило, щоб переконати "кажанів" викупити Романа.

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