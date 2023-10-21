В рамках суботньої програми 10-го туру Ла Ліги було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 10-й тур

Реал Сосьєдад – Мальорка – 1:0

Голи: Мендес, 64

Хетафе – Бетіс – 1:1

Голи: Майораль, 17 – Рока, 1

Сельта – Атлетіко – початок о 22:00

Реал Сосьєдад у рідних стінах переміг Мальорку. Єдиний гол провів Браїс Мендес з передачі Такефуси Кубо – таким чином, японець долучився до семи голів басків у дев'яти матчах Ла Ліги 2023/24 (5 забитих м'ячів, 2 асисти). Його результативна серія триває вже шість турів.

Завдяки своїй перемозі Реал Сосьєдад наблизився до зони ЛЧ на відстань у один заліковий бал. Четверту позицію замикає Атлетіко, у якого є матч у запасі (плюс, мадридці ще не зіграли у поточному турі).

Нічийний заспів продовжили у передмісті Мадрида. Хетафе пропустив від Бетіса уже на першій хвилині, але не розкис, а невдовзі зрівняв рахунок зусиллями Майораля, для якого цей гол став п'ятим у сезоні. Четверта поспіль нічия дозволила господарям утриматися в середині таблиці (11 очок). У Бетіса, який не програє ще зі середини вересня, на три пункти більше.

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