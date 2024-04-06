"Мессі хотів мене вдарити. Я не думаю, що він хотів битися, він був за сантиметр від мене, приставив кулак до мого обличчя, дивився на мою реакцію, але не бив мене. Коли матч закінчився, я повертався до роздягальні, і пішов попросити Мессі сфотографуватися. У цей момент охоронець зупинив мене, але Мессі був дуже розлючений, він нестримно скаржився арбітрам, він говорив їм все, що думав...

Мессі та Суарес вибухнули після програного матчу – зірки Інтер Маямі влаштували розбірки з арбітром

Тата Мартіно (наставник Інтер Маямі – прим.) також скаржився, як навіжений, обидва були не в своєму розумі. Я розвернувся і сказав комісару КОНКАКАФ: "Якщо ми це зробимо, вони нас всіх втопчуть у лайно". У цей момент диявол вселився в Мессі, і він пішов проти мене, сказавши: "За кого ти себе маєш?".

Тоді він підніс кулак до мого обличчя, Тата Мартіно теж мені щось наговорив, бідолашний... Відео з камер спостереження, напевно, вже видалили, тому що вони виглядають дуже погано", – наводить слова Санчеса Analistas з посиланням на Fox Sports.

Інтер Маямі без Мессі та Кривцова зазнав поразки в 1/4 Кубка чемпіонів і продовжив безвиграшну серію