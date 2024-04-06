"Месси хотел меня ударить. Я не думаю, что он хотел драться, он был в сантиметре от меня, приставил кулак к моему лицу, смотрел на мою реакцию, но не бил меня. Когда матч закончился, я возвращался в раздевалку, и пошел попросить Месси сфотографироваться. В этот момент охранник остановил меня, но Месси был очень разъярен, он безудержно жаловался арбитрам, он говорил им все, что думал...

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Тата Мартино (наставник Интер Майами – прим.) также жаловался, как сумасшедший, оба были не в своем уме. Я развернулся и сказал комиссару КОНКАКАФ: "Если мы это сделаем, они нас всех втопчут в дерьмо". В этот момент дьявол вселился в Месси, и он пошел против меня, сказав: "За кого ты себя имеешь?".

Тогда он поднес кулак к моему лицу, Папа Мартино тоже мне что-то наговорил, бедняга... Видео с камер наблюдения, наверное, уже удалили, потому что они выглядят очень плохо", – приводит слова Санчеса Analistas со ссылкой на Fox Sports.

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