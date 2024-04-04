Кубок чемпіонів КОНКАКАФ

Інтер Маямі – Монтерей – 1:2

Голи: Алівес, 19 – Месе, 69, Родрігес, 89

Вилучення: Руїс, 65 (Інтер Маямі, друга жовта)

Підопічні Херардо Мартіно не перемагають уже три матчі, зазнавши в них двох поразок. Цікаво, що усі ці поєдинки пропустив Ліонель Мессі, який заліковує травму. Українець Сергій Кривцов також не зіграв у двох останніх матчах.

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Зустріч з мексиканським Монтереєм почалася успішно. На 19 хвилині Алівес відкрив рахунок після подачі з кутового. Інтер успішно утримував переважу, аж поки Руїс не заробив вилучення, отримавши дві жовті упродовж чотирьох хвилин.

Монтерей дуже швидко реалізував чисельну перевагу, а наприкінці матчу вирвав перемогу. Вирішальна гра в Мексиці відбудеться 11 квітня.