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Мессі готовий покинути Барселону у 2021 році – аргентинець висунув каталонцям ультиматум

13:42 - Читать на русском
Мессі готовий покинути Барселону у 2021 році – аргентинець висунув каталонцям ультиматум
Ліонель Мессі / Фото з відкритих джерел

Чутки про можливий відхід лідера каталонців в інший клуб стають все реальнішими.

Аргентинський форвард Барселони Ліонель Мессі може покинути "блаугранас" у 2021 році, повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер радіостанція Cadena COPE.

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Майбутнє 33-річного нападника у каталонському клубі ще більше похитнула ганебна поразка у чвертьфіналі Ліги чемпіонів від Баварії (2:8). До слова, Барселона не може завоювати найпрестижніший єврокубковий трофей вже п'ятий сезон поспіль (востаннє "синьо-гранатові" святкували звитягу у ЛЧ у 2015 році, здолавши у фіналі туринський Ювентус з рахунком 3:1).

Рішення Мессі безпосередньо залежить від дій керівництва – аргентинець залишиться лише у разі кардинальних змін у клубі.

Нагадаємо, чинний контракт Ліонеля з Барселоною розрахований до літа 2021 року.

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