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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ БАРСЕЛОНА - БАВАРІЯ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Мессі і Роналду не зіграють у півфіналі Ліги чемпіонів вперше за 14 років

12:45 - Читать на русском
Мессі і Роналду не зіграють у півфіналі Ліги чемпіонів вперше за 14 років
Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду / Фотоколаж з відкритих джерел

Заключні матчі сезону у Лізі чемпіонів пройдуть без двох найкращих гравців світу останніх років.

Барселона у вчорашньому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів розгромно програла Баварії і безславно покинула турнір. Раніше з найпрестижнішого єврокубкового змагання вилетів Ювентус, поступившись за сумою двох матчів Ліону.

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Таким чином, вперше з сезону-2005/06 у півфіналі Ліги чемпіонів не зіграє ані Ліонель Мессі, ані Кріштіану Роналду.

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Ліонель Ліонель Мессі Барселона Барселона Ювентус Ювентус Кріштіану Кріштіану Роналду Ліга чемпіонів Баварія Баварія Ліон Ліон
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