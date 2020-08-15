Мессі і Роналду не зіграють у півфіналі Ліги чемпіонів вперше за 14 років

Заключні матчі сезону у Лізі чемпіонів пройдуть без двох найкращих гравців світу останніх років.

Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду / Фотоколаж з відкритих джерел

Барселона у вчорашньому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів розгромно програла Баварії і безславно покинула турнір. Раніше з найпрестижнішого єврокубкового змагання вилетів Ювентус, поступившись за сумою двох матчів Ліону.

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Таким чином, вперше з сезону-2005/06 у півфіналі Ліги чемпіонів не зіграє ані Ліонель Мессі, ані Кріштіану Роналду.

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- CL semi-final appearances Lionel Messi and Cristiano Ronaldo



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2017: CR7

2016: CR7

2015: CR7, Messi

2014: CR7

2013: CR7, Messi

2012: CR7, Messi

2011: CR7, Messi

2010: Messi

2009: CR7, Messi

2008: CR7, Messi

2007: CR7

2006: -#FCBFCB #UCL — Gracenote Live (@GracenoteLive) August 14, 2020