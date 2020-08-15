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Месси готов покинуть Барселону в 2021 году – аргентинец выдвинул каталонцам ультиматум

13:42 - Читати українською
Месси готов покинуть Барселону в 2021 году – аргентинец выдвинул каталонцам ультиматум
Лионель Месси / Фото из открытых источников

Слухи о возможном уходе лидера каталонцев в другой клуб становятся все более реальными.

Аргентинский форвард Барселоны Лионель Месси может покинуть "блаугранас" в 2021 году, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер радиостанция Cadena COPE.

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Будущее 33-летнего нападающего в каталонском клубе еще больше пошатнуло позорное поражение в четвертьфинале Лиги чемпионов от Баварии (2:8). К слову, Барселона не может завоевать самый престижный еврокубковый трофей уже пятый сезон подряд (последний раз "сине-гранатовые" праздновали победу в ЛЧ в 2015 году, одолев в финале туринский Ювентус со счетом 3:1).

Решение Месси напрямую зависит от действий руководства – аргентинец останется только в случае кардинальных изменений в клубе.

Напомним, действующий контракт Лионеля с Барселоной рассчитан до лета 2021 года.

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