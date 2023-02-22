Хорхе Мессі – батько чемпіона світу-2022 – зустрівся в Барселоні з Жоаном Лапортою. Головною темою розмови було майбутнє нападника ПСЖ, який все ще не підписав новий контракт з клубом. Також сторони обговорили скандальні слова Матіаса Мессі на адресу Барселони, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на програму Tot Costa.

Мессі скористався дозволом ПСЖ і повернувся в Барселону

Зазначається, що ця зустріч може стати першим кроком до примирення. В Іспанії очікують нову хвилю чуток про можливий перехід Ліонеля Мессі в каталонський клуб.

Водночас журналіст Жерар Ромеро стверджує, що перемовини про повернення Мессі в Барселону дійсно тривають. Ліонель регулярно спілкується з Хаві – тренер підтримує ідею гучного камбеку, який вже не виглядає надто фантастичним.

Зокрема, ветерани "блаугранас" Серхіо Бускетс і Жорді Альба готові залишитися і суттєво знизити свою зарплатню заради підписання Мессі, але Барсі все одно потрібно буде вирішувати питання із зарплатами. Клубу необхідно суттєво скоротити бюджет, щоб вписатися у фінансовий фейр-плей Ла Ліги.

Нагадаємо, контракт Мессі з ПСЖ завершується 30 червня. Сторони ведуть перемовини про його продовження, але поки не досягли згоди.

Мессі та Барселона не мають шансів: 600 мільйонів євро і несподіваний "трансферний бан" покінчили з мрією