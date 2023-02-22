Клан аргентинца и ПСЖ не договорились до сих пор по продлению контракта, а Барселона не теряет надежды вернуть игрока в клуб. Недавно отца Месси заметили в компании с президентом "блаугранас" Жоаном Лапортой.

Отец Месси встретился с Лапортой – шансы на возвращение в Барселону растут

Как сообщает Black, аргентинский клан сообщил каталонцам, что согласились бы на зарплату в 8 миллионов евро. Это сделало бы Месси третьим самым оплачиваемым игроком в команде, после Левандовски и Де Йонга. Отметим, что зарплата Лео в ПСЖ составляет около 30 миллионов евро в год.

Бускетс и Альба продлили бы свои контракты еще на год и согласились бы получать зарплату, как у Серхи Роберто, который сейчас зарабатывает менее 2 миллионов евро. Стремление капитанов и Месси заключалось бы в том, чтобы выиграть все в следующем сезоне, чтобы стильно попрощаться с Барселоной.

Аргентинец знает об интересе Интер Майами, но это вариант, если не будет возможности договориться с каталонцами. Возвращение Месси в Барселону все еще сложно, но работа над ним ведется, и с течением недель оно выглядит более возможным. Напомним, что летом его контракт с ПСЖ истекает и аргентинец станет свободным агентом.

У Месси и Барселоны нет шансов: 600 миллионов евро и неожиданный "трансферный бан" покончили с мечтой