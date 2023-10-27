Ліонель Мессі матиме шанс завоювати ще один трофей для своєї країни.

Головний тренер олімпійської збірної Аргентини Хав'єр Маскерано готовий взяти Мессі на Ігри-2024 в Париж.

"Двері для Лео завжди відкриті. Він може робити все, що захоче. Якщо ми подолаємо кваліфікацію, а він вирішить приєднатися – ми будемо тільки раді. У нас велика дружба. Я був би щасливий поїхати на Олімпіаду з ним", – сказав Маскерано про колишнього партнера по Барселоні.

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Відбір у Південній Америці запланований на зиму наступного року. А от європейська кваліфікація вже завершена – Україна вийшла на Олімпіаду-2024, зігравши у півфіналі молодіжного Євро.

Мессі брав золото Олімпійських Ігор у 2008 році. Той успіх довго залишався єдиним для Лео у збірній, але за останні два роки він виграв для Аргентини Копу Амеріку та ЧС-2022.

На Олімпіаді зможуть грати футболісти, які народилися після 1 січня 2001 року, однак у кожній заявці допускаються три виключення. Саме таким виключенням може стати Мессі.