Лионель Месси получит шанс завоевать еще один трофей для своей страны.

Главный тренер олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано готов взять Месси на Игры-2024 в Париж.

"Двери для Лео всегда открыты. Он может делать все, что захочет. Если мы преодолеем квалификацию, а он решит присоединиться – мы будем только рады. У нас большая дружба. Я был бы счастлив поехать на Олимпиаду с ним", – сказал Маскерано о бывшем партнере по Барселоне.

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Отбор в Южной Америке запланирован на зиму следующего года. А вот европейская квалификация уже завершена – Украина вышла на Олимпиаду-2024, сыграв в полуфинале молодежного Евро.

Месси брал золото Олимпийских Игр в 2008 году. Этот успех долго оставался единственным для Лео в сборной, но за последние два года он выиграл для Аргентины Копу Америку и ЧМ-2022.

На Олимпиаде смогут играть футболисты, родившиеся после 1 января 2001, однако в каждой заявке допускаются три исключения. Именно таким исключением может стать Месси.