До старту чемпіонату МЛС-2024 залишилося лише кілька днів, але відкриття нового сезону може затьмарити гучний скандал.

За лічені дні до першого офіційного матчу нового сезону залишається невирішеним питання з арбітрами. Асоціація професіональних футбольних арбітрів (PSRA) більшістю голосів відхилила укладення нового колективного договору і пропозицію про заборону страйків. Дія попередньої угоди закінчилася 12 лютого.

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На практиці це означає, що кваліфіковані арбітри елітної категорії поки що не мають дозволу працювати на матчах МЛС. Існує серйозний ризик заміни суддів на значно менш кваліфікованих, повідомляє CBS Sports.

У МЛС неабияк побоюються такого сценарію. Місцевий чемпіонат щойно почав набирати популярність після приїзду Ліонеля Мессі в Інтер Маямі, який, окрім аргентинця, запросив ще й Серхіо Бускетса, Жорді Альбу та Луїса Суареса.

Аналогічний випадок трапився у 2014 році. Тоді теж вимушено замінили елітних суддів на рефері нижчої кваліфікації, що негативно вплинуло на рівень арбітражу. Новий скандал із можливою заміною арбітрів явно не входив у плани ліги, до якої тепер прикуто куди більше уваги.

Серед вимог, які висуває PSRA для укладення нової угоди – підвищення зарплатні, проїзд першим або бізнес-класом на матчі Кубка МЛС, а також поліпшення медичних гарантій на лікування (зокрема, надання послуг фізіотерапії).

Нагадаємо, сезон МЛС-2024 стартує вже у четвер, 22 лютого. Чемпіонат відкриють Інтер Маямі та Реал Солт-Лейк. Чинним чемпіоном є Коламбус Крю, кольори якого захищає українець Євген Чеберко.

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