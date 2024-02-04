Інтер Маямі після принизливої поразки від Аль-Насра зустрівся зі збірною зірок чемпіонату Гонконгу.

Товариський матч

Зірки чемпіонату Гонконгу – Інтер Маямі – 1:4

Голи: Анієр, 43 – Тейлор, 40, Сандерленд, 50, Кампана, 56, Сейлор, 85

Місцевих фанатів спіткало величезне розчарування – Ліонеля Мессі не було навіть у заявці, а Луїс Суарес просидів весь матч у запасі. Коли на 30-й хвилині травму отримав ще й Сергій Кривцов, то можна було йти з трибун.

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Втім, саме після сходу українця почалася гольова феєрія. Інтер Маямі трішки реабілітувався після побиття від Аль-Насра, здобувши свою розгромну перемогу 4:1. Голом і асистом відзначився запасний центрбек Раян Сейлор, який замінив Кривцова.

Попереду в Інтера ще 2 спаринги, а 22 лютого відкривається офіційний сезон МЛС матчем проти Реала Солт Лейк.

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