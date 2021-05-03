Перший гол у ворота Валенсії Мессі забив після свого нереалізованого пенальті, добивши м'яч з третьої спроби. Лео двічі за цей сезон не забив "кажанам" ударом з позначки, повідомляє Opta, оформивши незвичне антидосягнення.

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Втім, позитив для аргентинця також знайшовся – пізніше він забив зі штрафного. Таким чином, Мессі забив свій 50-й гол зі стандарту та лише вперше у ворота Валенсії.

Зазначимо, що Барселона у напруженому поєдинку обіграла "кажанів" (3:2) та зрівнялась з Реалом у боротьбі за золото.

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2 - Lionel Messi has failed two penalties vs the same opponent (vs @valenciacf_en) in a single #LaLiga season for the first time in his career: Jaume Domenech saved in the reverse fixture & @JasperCillessen has saved today. Punishment#valenciabarcelona #valenciabarca pic.twitter.com/sC54TTbHKR — OptaJose (@OptaJose) May 2, 2021