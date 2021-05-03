Мессі досягнув красивої позначки та встановив оригінальне антидосягнення у поєдинку з Валенсією
Нападник Барселони Ліонель Мессі залишив двояке враження після поєдинку 34-го туру Ла Ліги проти Валенсії.
Перший гол у ворота Валенсії Мессі забив після свого нереалізованого пенальті, добивши м'яч з третьої спроби. Лео двічі за цей сезон не забив "кажанам" ударом з позначки, повідомляє Opta, оформивши незвичне антидосягнення.
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Втім, позитив для аргентинця також знайшовся – пізніше він забив зі штрафного. Таким чином, Мессі забив свій 50-й гол зі стандарту та лише вперше у ворота Валенсії.
Зазначимо, що Барселона у напруженому поєдинку обіграла "кажанів" (3:2) та зрівнялась з Реалом у боротьбі за золото.
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