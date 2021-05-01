Нападник Барселони Ліонель Мессі, скоріш за все, залишиться у каталонському клубі в літнє трансферне вікно.

Пріоритетом парижан на літнє трансферне вікно стало продовження контракту із Кіліаном Мбаппе, стверджує Sport.es з посиланням на L'Equipe. Чинна угода завершується влітку 2022 року.

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Що стосується потенційного переходу Мессі в ПСЖ, то парижани підтримують контаки з оточенням аргентинця. Цікаво, що саме французький гранд є єдиним клубом, який залишився у перегонах за зірку Барселони – Манчестер Сіті вирішив відмовитись від трансферу аргентинця.

До слова, Мбаппе у поточному сезоні провів 43 матчі у складі ПСЖ, записавши до свого активу 37 голів та 10 асистів. Кіліана також активно сватають у мадридський Реал.

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