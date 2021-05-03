Месси достиг красивой отметки и установил оригинальное антидостижение в поединке с Валенсией
Нападающий Барселоны Лионель Месси оставил двоякое впечатление после поединка 34-го тура Ла Лиги против Валенсии.
Первый гол в ворота Валенсии Месси забил после своего нереализованного пенальти, добив мяч с третьей попытки. Лео дважды за этот сезон не забил "летучим мышам" ударом с отметки, сообщает Opta, оформив необычное антидостижение.
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Впрочем, позитив для аргентинца также нашелся – позже он забил со штрафного. Таким образом, Месси забил свой 50-й гол со стандарта и только впервые в ворота Валенсии.
Отметим, что Барселона в напряженном поединке обыграла "летучих мышей" (3:2) и сравнялась с Реалом в борьбе за золото.
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