Первый гол в ворота Валенсии Месси забил после своего нереализованного пенальти, добив мяч с третьей попытки. Лео дважды за этот сезон не забил "летучим мышам" ударом с отметки, сообщает Opta, оформив необычное антидостижение.

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Впрочем, позитив для аргентинца также нашелся – позже он забил со штрафного. Таким образом, Месси забил свой 50-й гол со стандарта и только впервые в ворота Валенсии.

Отметим, что Барселона в напряженном поединке обыграла "летучих мышей" (3:2) и сравнялась с Реалом в борьбе за золото.

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2 - Lionel Messi has failed two penalties vs the same opponent (vs @valenciacf_en) in a single #LaLiga season for the first time in his career: Jaume Domenech saved in the reverse fixture & @JasperCillessen has saved today. Punishment#valenciabarcelona #valenciabarca pic.twitter.com/sC54TTbHKR — OptaJose (@OptaJose) May 2, 2021