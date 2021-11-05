ПСЖ найближчим часом не зможе розраховувати на багатьох гравців основного складу.

Французький гранд на своєму офіційному сайті повідомив останню інформацію з лазарету.

ПСЖ може достроково розірвати контракт з Рамосом – іспанець ще не зіграв жодного матчу за парижан

– Ліонель Мессі продовжує лікування через біль в коліні і дискомфорт підколінного сухожилля;

– Леандро Паредес наразі тренується лише в залі;

– Серхіо Рамос повинен відновити роботу в загальній групі наступного тижня;

– Марко Верратті також продовжує реабілітацію. Повернення очікується вже після міжнародної паузи;

– Рафінья відбуде 5-денний курс лікування через біль у правому стегні;

– Преснель Кімпембе проведе 10 днів у тренувальному центрі і лікуватиме травму підколінного сухожилля.

Додамо, що 6 листопада ПСЖ зіграє проти Бордо в рамках чемпіонату Франції, після чого розпочнеться двотижнева пауза на збірні.

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