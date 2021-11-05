Мессі досі не може грати, а Рамос близький до повернення – ПСЖ оновив статус травмованих зірок
ПСЖ найближчим часом не зможе розраховувати на багатьох гравців основного складу.
Французький гранд на своєму офіційному сайті повідомив останню інформацію з лазарету.
ПСЖ може достроково розірвати контракт з Рамосом – іспанець ще не зіграв жодного матчу за парижан
– Ліонель Мессі продовжує лікування через біль в коліні і дискомфорт підколінного сухожилля;
– Леандро Паредес наразі тренується лише в залі;
– Серхіо Рамос повинен відновити роботу в загальній групі наступного тижня;
– Марко Верратті також продовжує реабілітацію. Повернення очікується вже після міжнародної паузи;
– Рафінья відбуде 5-денний курс лікування через біль у правому стегні;
– Преснель Кімпембе проведе 10 днів у тренувальному центрі і лікуватиме травму підколінного сухожилля.
Додамо, що 6 листопада ПСЖ зіграє проти Бордо в рамках чемпіонату Франції, після чого розпочнеться двотижнева пауза на збірні.
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