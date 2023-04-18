Колишній наставник Динамо і збірної України Йожеф Сабо не зміг обрати кращого серед двох знаменитих нападників.

"Роналду чи Мессі? Вони обидва чудові гравці, ставлю їх на одному рівні поваги. Кого з них би взяв в Динамо? Обох:) Жодного.

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Тому що навіть їм, великим футболістам, потрібні відповідні партнери, щоб давати результат", – цитує Йожефа Сабо FanDay.

Нагадаємо, кілька місяців тому Кріштіану Роналду перейшов у Аль-Наср і вже встиг "звільнити" головного тренера. Лео Мессі близький до відходу з ПСЖ – існує велика ймовірність, що чемпіон світу знову одягне футболку Барселони.

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