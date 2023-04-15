"Я вважаю, що Мінмолодьспорту ухвалило правильне рішення, я підтримую його. Як узагалі УЄФА міг допустити Білорусь до змагань? Це не наші, а їхні проблеми. Білорусь і Росію треба дискваліфікувати звідусіль! Вони воюють проти нас.

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Але якщо у відборі на Євро-2024 гратиме Білорусь, то ми не повинні там брати участь. Лукашенко і його посіпаки – такі ж бл*ді та покидьки, як і росіяни. Я не всіх білорусів маю на увазі, а тих, хто проти нас воює. Лукашенко віддав Білорусь у користування Росії. Білорусі вже немає, там Росія-2.

Виходить, що в змаганнях бере участь Росія-2. Зачекайте, скоро російські футболісти візьмуть білоруське громадянство і будуть спокійно собі грати. Вони ж усі хитрожопі, всіляко придумують, як обійти заборони. Нехай краще нас дискваліфікують (якщо ми не вийдемо на матч відбору Євро, – прим.), але грати з білорусами в одному турнірі не можна. Будемо тоді грати товариські матчі. Я навіть своїм дітям і онукам сказав: "Поки я живий, ви ніколи не будете дружити і спілкуватися з росіянами і білорусами".

Нам потрібно підіймати галас у Європі та заручитися підтримкою країн ЄС. Тільки Європа може нам допомогти. На МОК, ФІФА та УЄФА надії немає. Там сидять усі продажні, які продалися за гроші Газпрому.

Звичайно, якщо збірна України не братиме участі в міжнародних турнірах, то Ребров сюди не піде. Що йому тут робити тоді? Але якщо ми будемо грати, то я хочу бачити на чолі нашої збірної Реброва. Нам не потрібен іноземець. Ребров довів, що він кваліфікований тренер, він не з вулиці прийшов. Але якщо ми знімемося з кваліфікації Євро, то Реброва запрошувати не варто", – цитує Сабо FanDay.

Нагадаємо, Україна стартувала у відборі на Євро матчем з Англією, в якому поступилась 0:2.

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