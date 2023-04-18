Бывший наставник Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо не смог выбрать лучшего из двух знаменитых нападающих.

"Роналду или Месси? Они оба замечательных игрока, ставлю их на одном уровне уважения. Кого из них бы взял в Динамо? Обоих:) Никого.

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Потому что даже им, великим футболистам нужны соответствующие партнеры, чтобы давать результат", – цитирует Йожефа Сабо FanDay.

Напомним, несколько месяцев назад Криштиану Роналду перешел в Аль-Наср и уже успел "уволить" главного тренера. Лео Месси близок к уходу из ПСЖ – существует большая вероятность, что чемпион мира снова наденет футболку Барселоны.

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