Мессі, Агуеро та Ікарді потрапили до розширеної заявки збірної Аргентини на Копа Амеріка-2019

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні оприлюднив попередній список гравців, які можуть взяти участь у Копа Амеріка-2019.

До розширеного переліку "альбіселестес" потрапили 32 гравці, повідомляє TyC Sports.

Дерліс Гонсалес потрапив до розширеного списку збірної Парагваю на Копа Амеріка-2019

Воротарі: Армані, Андрада, Маркесін, Муссо, Рульї

Захисники: Саравія, Меркадо, Отаменді, Пеццелья, Каннеманн, Тальяфіко, Акунья, Фунес Морі, Фойт

Півзахисники: Паредес, Ді Марія, Ло Чельсо, Есекієль Паласіос, Гідо Родрігес, Роберто Перейра, де Пауль, Сарачо, Гонсало Мартінес, Дибала, Максиміліано Меса, Марконе

Нападники: Мессі, Агуеро, Лаутаро Мартінес, Ікарді, Анхель Корреа, Матіас Суарес

Відзначимо, що до лав національної команди повертається форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро, який не грав за збірну після провального для аргентинців ЧС-2018. Також до списку потрапив нападник міланського Інтера Мауро Ікарді, який пропустив значну частину сезону через конфлікт із босами клубу.

Остаточна заявка збірної Аргентини на Копа Амеріка-2019 буде оголошена наступного тижня. Сам турнір пройде в Бразилії у червні-липні. Мессі та Ко потрапили до групи зі збірними Колумбії, Парагваю і Катару.

"У цій країні завжди шукають головного лиходія": чому Аргентина знову вбиває Мессі