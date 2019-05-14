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Дерліс Гонсалес потрапив до розширеного списку збірної Парагваю на Копа Амеріка-2019

14 травня 09:10 319 Читать на русском
Дерліс Гонсалес потрапив до розширеного списку збірної Парагваю на Копа Амеріка-2019
Дерліс Гонсалес / La Radio del Mundial

Півзахисник Динамо Дерліс Гонсалес, який виступає у Сантосі на правах оренди, може зіграти на Копа Амеріка-2019.

Збірна Парагваю визначилась з розширеним списком гравців, яких може заявити на Копа Амеріка-2019, опублікувавши заявку у своєму Twitter.

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Серед них знайшлось місце і півзахиснику київського Динамо Дерлісу Гонсалесу, який нині виступає за бразильський Сантос на правах оренди.

В поточному сезоні Дерліс провів 5 матчів за Сантос і запам'ятався лише вилученням у матчі проти Греміо.

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Світ Динамо Динамо Дерліс Гонсалес Дерліс Гонсалес Сантос Сантос Парагвай Парагвай
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