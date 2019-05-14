Дерліс Гонсалес потрапив до розширеного списку збірної Парагваю на Копа Амеріка-2019

Півзахисник Динамо Дерліс Гонсалес, який виступає у Сантосі на правах оренди, може зіграти на Копа Амеріка-2019.

Збірна Парагваю визначилась з розширеним списком гравців, яких може заявити на Копа Амеріка-2019, опублікувавши заявку у своєму Twitter.

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Серед них знайшлось місце і півзахиснику київського Динамо Дерлісу Гонсалесу, який нині виступає за бразильський Сантос на правах оренди.

В поточному сезоні Дерліс провів 5 матчів за Сантос і запам'ятався лише вилученням у матчі проти Греміо.

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