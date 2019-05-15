Месси, Агуэро и Икарди попали в расширенную заявку сборной Аргентины на Копа Америка-2019

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони обнародовал предварительный список игроков, которые могут принять участие в Копа Америка-2019.

В расширенный перечень "альбиселестес" попали 32 игрока, сообщает TyC Sports.

Дерлис Гонсалес попал в расширенный список сборной Парагвая на Копа Америка-2019

Вратари: Армани, Андрада, Маркесин, Муссо, Рульи

Защитники: Саравия, Меркадо, Отаменди, Пеццелья, Каннеманн, Тальяфико, Акунья, Фунес Мори, Фойт

Полузащитники: Паредес, Ди Мария, Ло Чельсо, Эсекиель Паласиос, Гидо Родригес, Роберто Перейра, де Пауль, Сарачо, Гонсало Мартинес, Дибала, Максимилиано Меса, Марконе

Нападающие: Месси, Агуэро, Лаутаро Мартинес, Икарди, Анхель Корреа, Матиас Суарес

Отметим, что в ряды национальной команды возвращается форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро, не игравший за сборную после провального для аргентинцев ЧМ-2018. Также в список попал нападающий миланского Интера Мауро Икарди, который пропустил значительную часть сезона из-за конфликта с боссами клуба.

Окончательная заявка сборной Аргентины на Копа Америка-2019 будет объявлена на следующей неделе. Сам турнир пройдет в Бразилии в июне-июле. Месси и Ко попали в группу со сборными Колумбии, Парагвая и Катара.

"У цій країні завжди шукають головного лиходія": чому Аргентина знову вбиває Мессі