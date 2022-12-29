"Руснявий карлик хоче залишити Україну на свята без світла, води та опалення. Мерзотний народ, який гірший за фашистів.

Жеваго потрапив у руки правосуддя через сумнівний "ритуал" – журналіст розкрив подоробиці затримання власника Ворскли

Вони не знають що таке правила війни, тому діють проти цивільних та інфраструктури. Але навіть при тому, що в нас більшість ППО ще радянських часів, наші захисники демонструють високу професійність. Віримо у ППО та Залужного", – написав Зозуля у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, сьогодні, 29 січня, Росія завдала чергової цинічної атаки, випустивши по Україні близько 100 ракет і дронів.

Зозуля агітував партнерів по збірній України перераховувати гроші на АТО, а Шевченко був проти, – джерело