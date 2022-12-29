"Мерзотний народ, який гірший за фашистів": Зозуля промовисто прокоментував ракетні обстріли окупантів
Форвард Райо Махадаонда Роман Зозуля висловився щодо чергових звірств росіян.
"Руснявий карлик хоче залишити Україну на свята без світла, води та опалення. Мерзотний народ, який гірший за фашистів.
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Вони не знають що таке правила війни, тому діють проти цивільних та інфраструктури. Але навіть при тому, що в нас більшість ППО ще радянських часів, наші захисники демонструють високу професійність. Віримо у ППО та Залужного", – написав Зозуля у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, сьогодні, 29 січня, Росія завдала чергової цинічної атаки, випустивши по Україні близько 100 ракет і дронів.
Зозуля агітував партнерів по збірній України перераховувати гроші на АТО, а Шевченко був проти, – джерело