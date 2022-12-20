"Можливо була якась така гіпотеза, що Зозуля хейтить Шевченка за певними стратегічними розрахунками. Адже ми знаємо, що Зозуля нібито претендував на посаду президента УАФ і Шевченко був одним з його конкурентів.

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Однак, на мою думку, він це робить від чистого серця і в нього реально, як він пише, увірвався терпень. Він навіть перераховує причини, чому так ставиться до Шевченка – причетність до ОПЗЖ, причетність до Романа Абрамовича та ситуація з НОК, коли Шевченко мав піти, але не пішов.

Однак у мене є ще декілька інсайдерських гіпотез. Зозуля пам'ятає, що свого часу Шевченко перестав викликати його до збірної України. Знаєте, через що? Зозуля агітував партнерів зі збірної перераховувати гроші на АТО. Шевченко вважав, що це не те, чим має займатись гравець збірної. На його думку, потрібно займатись футболом, а не навколофутболом.

По-друге, Шевченко представляє UNITED 24, а Зозуля сам собі волонтер. І через діяльність офіційного президентського фонду Зозуля трохи обмежений у своїх можливостях. Його дратує, що він зібрав уже більше, ніж Шевченко та UNITED 24, які пообіцяли відновити стадіон в Ірпені і досі не змогли на це зібрати.

І по-третє. Шевченко та Зозуля перетинались в Динамо, коли Зозуля був молодим гравцем, а Шевченко легендою, яка закінчувала кар'єру. Тим більше вони грали на одній позиції. Тому я думаю, що це особисте", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

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