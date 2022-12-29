"Руснявый карлик хочет оставить Украину на праздники без света, воды и отопления. Мерзкий народ, который хуже фашистов.

Жеваго попал в руки правосудия из-за "ритуала" – журналист раскрыл подробности задержания владельца Ворсклы

Они не знают, что такое правила войны, поэтому действуют против гражданских и инфраструктуры. Но даже при том, что у нас большинство ПВО еще с советских времен, наши защитники демонстрируют высокий профессионализм. Верим в ПВО и Залужного", – написал Зозуля в своем Telegram-канале.

Напомним, сегодня, 29 января, Россия провела очередную циничную атаку, выпустив по Украине около 100 ракет и дронов.

Зозуля агитировал партнеров по сборной Украины перечислять деньги на АТО, а Шевченко был против, – источник