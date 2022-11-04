На 77-му році життя перестало битись серце одного з функціонерів Ворскли – Геннадія Слюсарєва.

Про сумну новину повідомив офіційний сайт УПЛ. Останні роки свого життя Слюсарєв працював радником віце-президента Ворскли.

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Почав же свою кар'єру Геннадій Данилович аж у 1987 році на посаді начальника Ворскли, де пропрацював до 2002 року. Також очолював Комітет із розвитку футболу в регіонах при Полтавській обласній федерації футболу (2002-2004), а в 2005-му був призначений на посаду спортивного директора Ворскли.

За своє життя Слюсарєв отримував дві державні нагороди: в 2006 році – звання "Почесний працівник фізичної культури та спорту України", а в 2009-му – "Заслужений працівник фізичної культури та спорту України".

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