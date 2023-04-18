"Холанд – потужний хлопець, і між нами була невелика штовханина. Ми з ним щипали один одного. Він робив це більше, чесно кажучи. Але я не скаржуся, це мені цілком подобається.

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Звичайно, ми намагаємось застосовувати проти нього силу і намагаємось йому завадити зайняти ту позицію, яку він хоче", – розповів Мі в коментарі для Sky Sports.

До слова, 33-річний центрбек став одним із найкращих на своїй позиції у нинішньому сезоні. У першому колі Бен Мі з партнерами змогли стримати Ерлінга Холанда – Брентфорд обіграв Ман Сіті (2:1), а норвежець пішов з поля без голів.

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