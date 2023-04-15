Холанд зробив у соцмережах рідкісний нефутбольний пост. Норвежець виклав кілька фото з двома пляшками молока.

Гвардіола розхвалив Холанда, порівнявши його з Мессі та Роналду

"Я і моє магічне зілля", – написав Ерлінг. Футболіст отримав хвилю схвалення від фанів. Не обійшлося без тролінгу – норвежця порівнюють з Деймоном Таргарієном (з серіалу "Дім дракона").

Холанд забив у цьому сезоні 45 голів за Манчестер Сіті. Маючи 30 точних ударів в АПЛ, Ерлінг претендує на рекорд в історії турніру. У Лізі чемпіонів форвард дійшов з Сіті до 1/4 фіналу та розгромив Баварію.

Me and my magic potion pic.twitter.com/Bunvm6e9tB — Erling Haaland (@ErlingHaaland) April 13, 2023

Манчестер Сіті розгромив Баварію в 1/4 Ліги чемпіонів – Гвардіола не перемудрував і насмілився добити Тухеля