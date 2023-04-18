"Холанд – мощный парень, и между нами была небольшая толкотня. Мы с ним щипали друг друга. Он делал это больше, честно говоря. Но я не жалуюсь, это мне вполне нравится.

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Конечно, мы пытаемся применять против него силу и стараемся ему помешать занять ту позицию, которую он хочет", – рассказал Ми. Sky Sports.

К слову, 33-летний центрбэк стал одним из лучших на своей позиции в нынешнем сезоне. В первом круге Бен Ми с партнерами смогли сдержать Эрлинга Холанда – Брентфорд обыграл Ман Сити (2:1), а норвежец ушел с поля без голов.

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