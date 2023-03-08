В жовтні 2022 року французький півзахисник оголосив про завершення ігрової кар’єри через травму. Сидіти вдома чи роздавати інтерв’ю не входить в плани Рібері, він чітко знає, чим би хотів займатися.

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"Стати тренером? Це моя мета. Зараз готуюся до складання іспитів. Посада тренера дозволить мені знову відкрити цей адреналін і той тиск, який супроводжує щоденні тренування та матчі. Я не можу жити без цього. Мені це потрібно, щоб бути щасливим", – цитує Рібері L'Équipe з посиланням на Sport-Bild.

Нагадаємо, що Рібері виступав за Баварію з 2007 по 2019 роки. У складі німецького клубу він виграв 12 трофеїв. В сезоні 2012/13 разом з мюхнцями француз став переможцем Ліги чемпіонів.

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